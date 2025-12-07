Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 грудня в Кіровоградській області дає можливість жителям спланувати роботу побутових приладів.

Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 грудня в Кіровоградській області охоплює низку населених пунктів Бобринецьких ЕМ, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті обленерго.

Мешканці повинні врахувати, що подача електроенергії буде призупинена з 09:00 до 17:00 через відключення боржників та планові роботи.

8 грудня без світла залишаться жителі Сугокліївки (вулиця Нова, будинки 1, 3, 5, 7), Шляхового (Фермерська 7, 9; Центральна 59, 63, 73, 73А, 81, 83, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 122), Южного (Борисівська, 1) та Трудолюбівки (Степова 2–3, 5, 7–9, 12, 15–16, 25, 27).

Василівка також залишиться без електропостачання на вулицях Миколи Брасла (27, 31–34, 37–38, 40, 29, 41, 43, 45, 48–51, 56, 62, 66, 72, 80, 88, 102, 104, 108) та Топор Леніни (3, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 29, 31, 41, 43, 45А, 47, 49, 51, 55, 57, 59). Центральна вулиця Трудолюбівки (1–3, 6–7, 11) теж підпадає під планове відключення.

10 числа електропостачання призупинять у Костомарівці (Миру 4, 8–9, 15, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35–40, 42–44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74), Кетрисанівці (Каштанова 1–6, 9–11, 13, 15, 18, 20, 25–27, 29–34; Соборна 18–20, 22–23, 25–26, 28, 30–33, 35–38, 40–41, 44–49, 50А, 51–60, 62–64, 66; Центральна 4, 26, 28, 32, 34, 36, 38; Вишнева 1, 4–5, 10–12, 14–15, 17–19; Степова 1–2, 4–7, 9, 11–12, 15А, 17А; Шкільна 3, 5–7, 13–14, 18, 18А, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45), а також Веселівці (Лісова 129; Набережна 134–136, 140, 142–143, 145–146; Шевченка 157–159; Шляхова 132–133).

Графік відключення світла на тиждень з 8 по 14 грудня в Кіровоградській області дає можливість жителям спланувати роботу побутових приладів і уникнути незручностей під час тимчасових перебоїв.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: з якими ще проблеми зіткнуться українці.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: як саме зросли ціни на базові товари.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Кропивницькому: що обов'язково потрібно зробити для отримання допомоги.