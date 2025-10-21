Подорожание продуктов в Кировоградской области охватило масло, молоко и сливки.

Подорожание продуктов в Кировоградской области существенно влияет на стоимость молочных товаров в регионе, сообщает Politeka.

Актуальную информацию по этому поводу предоставляет сайт Минфин .

Масло Крестьянское 72,5% (200 г) в настоящее время стоит в среднем 118,05. В магазинах цены колеблются: Auchan предлагает 113,90, Metro – 118,56, Megamarket – 121,70. В сентябре среднее значение составило 117,11. За последний месяц показатель поднялся на 0,33, от 117,72 20 числа до 118,05 20 октября.

Молоко Простонаше 1% (900 мл) продается по средней цене 55,17. Megamarket установил 57,30, Metro - 53,04. Сентябрьский показатель составил 51,01. Индекс потребительских цен показал повышение на 1,61, от 53,56 20 сентября до 55,17 20 октября.

Сливки Простонаше 10% (200 мл) имеют среднюю стоимость 36,19. Megamarket предлагает 38,40, Metro - 35,67, Novus - 34,49. В сентябре среднее значение было 34,44. За месяц цены выросли на 3,05, от 33,13 20 числа до 36,19 20 октября.

Следовательно, подорожание продуктов в Кировоградской области охватило масло, молоко и сливки. Данные показывают устойчивую тенденцию роста стоимости молочной продукции в разных супермаркетах, что влияет на ежедневный бюджет потребителей. Отслеживание цен и планирование покупок позволяют более эффективно реагировать на колебания рынка и обеспечивают контроль за расходами.

Кстати, в Кировоградской области также есть возможность получить продукты бесплатно.

Центр «Единение» создан по инициативе Покровской городской военной администрации, чтобы поддержать внутренне перемещенных лиц Покровской городской территориальной общины, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны.

