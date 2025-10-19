Основна мета хабу полягає у наданні зокрема безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області можна отримати завдяки діяльності гуманітарного хабу «Єднання», який функціонує у Кропивницькому, повідомляє Politeka.

Роздача проводиться не щодня, як зазначає Олександрівська районна державна адміністрація.

Центр «Єднання» створений за ініціативи Покровської міської військової адміністрації, щоб підтримати внутрішньо переміщених осіб Покровської міської територіальної громади, які змушені були залишити свої домівки через війну та зараз проживають у межах Кіровоградщини. Основна мета хабу полягає у наданні переселенцям консультацій, інформаційної допомоги та гуманітарної підтримки — зокрема, гігієнічних наборів і безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області.

Цей центр став важливим осередком для людей, котрі прибули з Покровського району та потребують уваги, участі й допомоги від громади та партнерських організацій.

Для точнішого визначення нагальних потреб переселенців адміністрація закликає всіх охочих із Покровська заповнити анкету на платформі Google Forms. Отримані відповіді дадуть змогу команді хабу підготувати запити до національних і міжнародних донорів, які надають гуманітарну підтримку. Це дозволить ефективніше розподіляти ресурси й допомогти тим, хто справді потребує підтримки.

Для осіб, яким складно скористатися онлайн-формою, передбачено можливість особисто звернутися до центру у будні дні з 9:00 до 17:00. Там фахівці нададуть консультації, допоможуть із реєстрацією та приймуть звернення щодо найактуальніших запитів.

У межах діяльності ініціативи матеріальна допомога спрямовується на найбільш уразливі категорії громадян — людей похилого віку, осіб із онкологічними захворюваннями та громадян з інвалідністю І або ІІ групи. Інформацію про конкретні дати видачі гуманітарних наборів публікують окремо у Телеграм-каналі організації.

