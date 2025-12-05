Подорожчання продуктів у Одеській області відзначається у різних сегментах, від бакалії до овочів і молочних виробів, повідомляє Politeka.

Середній споживчий кошик у листопаді 2025 року продемонстрував відчутне підвищення цін, що впливає на витрати домогосподарств.

Бакалія зазнала помітного подорожчання. Вермішель коротка (1 кг) у середньому коштує 30,79 грн. У Novus зафіксовано вартість 30,79, тоді як у листопаді середня вартість складала 29,51. За місяць продукт подорожчав на 2,90, що свідчить про стабільний ріст у сегменті макаронних виробів.

Овочі демонструють суттєві коливання. Помідори сливка (1 кг) коштують у середньому 141,73 грн. Найдешевші варіанти – Novus (119 гривень) та Auchan (119,90), найвища ціна – Megamarket (186,30 грн). Порівняно з листопадовою середнім цінником 133,91, продукт подорожчав на 13,87. Такі коливання пояснюються сезонністю та змінами поставок.

Молочна продукція також підвищилася у вартості. Сметана «Простонаше» 20% (340 г) нині коштує 68,01 грн. У Megamarket і Novus зафіксовано 70,30, Metro – 63,44. У листопаді середня ціна становила 63,39, що означає зростання на 9,60 за місяць.

Аналіз даних показує, що подорожчання продуктів у Одеській області торкнулося усіх основних категорій товарів. Роздрібні коливання цін змушують споживачів ретельніше планувати покупки та шукати вигідні пропозиції. Регулярний моніторинг торгових мереж дозволяє оцінювати реальні тенденції та оптимізувати витрати.

Таким чином, підвищення вартості бакалії, овочів і молочних виробів формує більш витратний щоденний кошик для місцевих жителів, що підкреслює важливість планування та економії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: переселенцям почали виплачувати "сьому" виплату, за яких умов доступна.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: українцям роздають виплати, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: кому з переселенців доступний прихисток.