Подорожание продуктов в Одесской области отмечается в разных сегментах, от бакалеи до овощей и молочных изделий, сообщает Politeka.

Средняя потребительская корзина в ноябре 2025 года продемонстрировала ощутимое повышение цен, что влияет на расходы домохозяйств.

Бакалея претерпела заметное подорожание. Вермишель короткая (1 кг) в среднем стоит 30,79 грн. В Novus зафиксирована стоимость 30,79, в то время как в ноябре средняя стоимость составляла 29,51. За месяц продукт подорожал на 2,90, что свидетельствует о стабильном росте в сегменте макаронных изделий.

Овощи показывают существенные колебания. Помидоры сливки (1 кг) стоят в среднем 141,73 грн. Самые дешевые варианты – Novus (119 гривен) и Auchan (119,90), самая высокая цена – Megamarket (186,30 грн). По сравнению с ноябрьским средним ценником 133,91 продукт подорожал на 13,87. Такие колебания объясняются сезонностью и сменами поставок.

Молочная продукция также повысилась в цене. Сметана «Простонаше» 20% (340 г) сейчас стоит 68,01 грн. У Megamarket и Novus зафиксировано 70,30, Metro – 63,44. В ноябре средняя цена составила 63,39, что означает рост на 9,60 в месяц.

Анализ данных показывает, что подорожание продуктов в Одесской области коснулось всех основных категорий товаров. Розничные колебания цен вынуждают потребителей более тщательно планировать покупки и искать выгодные предложения. Регулярный мониторинг торговых сетей позволяет оценивать реальные тенденции и оптимизировать затраты.

Таким образом, повышение стоимости бакалеи, овощей и молочных изделий формирует более затратную ежедневную корзину для местных жителей, что подчеркивает важность планирования и экономии.

