График отключения света на 6 декабря в Полтавской области обнародован официально и содержит все необходимые детали.

График отключения света на 6 декабря в Полтавской области поставлен в известность для жителей Новосанжарской поселковой территориальной громады, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте Новосанжарского поселкового территориального общества.

Плановые работы направлены на обновление электросетей и повышение надежности энергоснабжения.

В селе Зачепиловка электроснабжение временно прекратят с 08:00 до 19:00. Отключение коснется улиц 8 Марта, Огородной, Заводской, Мира, Огородной, Песчаная, Полевая, Шевченко и Школьная. Причиной является капитальный ремонт сетей, запланированный годовой программой энергокомпании.

Во время ремонтных работ местным жителям советуют подготовиться заранее: зарядить мобильные устройства, проверить работу бытовой техники, запасаться свечами и фонарями. Также следует спланировать приготовление пищи заранее и перенести критически важные процессы, требующие электричества на другое время. Для безопасности домашних животных рекомендуется обеспечить их доступ к освещенным и теплым местам. Кроме того, следить за сообщениями от АО "Полтаваоблэнерго" для возможных уточнений графика.

Также, сообщите об обесточивании соседей и родственников, которые не имеют доступа в Интернет и не могут узнать об этом. А еще выключите всю важную технику из розеток, чтобы она не сгорела от перепадов напряжения.

