Здесь раздают бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области предоставляют пожилым людям и переселенцам, о чем информирует Politeka.

Детали обнародованы на официальном ресурсе центра поддержки Ямариуполь , который работает в Кременчуге по адресу улица Небесной сотни, 30а.

Прием посетителей длится ежедневно с восьми до шестнадцати часов. В помещении соединены сервисы, помогающие семьям, потерявшим дома из-за боевых действий, получить необходимую поддержку.

Среди основных направлений деятельности центра – оказание гуманитарной помощи. Здесь раздают бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, гигиенические наборы и базовые вещи первой необходимости. Приоритетом остается помощь переселенцам и людям постарше, которые особенно нуждаются в заботе.

Кроме того, в заведении работают психологи, помогающие восстановить эмоциональное равновесие после стрессовых событий. Специалисты проводят индивидуальные консультации, обучают методам преодоления тревожности и страха.

Юридическое направление обеспечивает поддержку по вопросам оформления документов, социальных выплат, а также компенсаций за поврежденное жилье. Медицинский сектор центра принимает пациентов для первичных осмотров, консультаций и выдачи лекарства.

Также действует направление по трудоустройству – посетителям помогают найти работу, пройти обучение или переквалификацию. Для детей созданы игровые помещения, где они находятся под наблюдением воспитателей, пока взрослые пользуются услугами центра.

Регулярно проводятся встречи по адаптации, знакомствам и взаимоподдержке. Каждому клиенту уделяется особое внимание, ориентируясь на индивидуальные потребности. Актуальная информация о расписании, выдаче наборов и изменениях в работе публикуется на страницах «ЯМариуполь».

