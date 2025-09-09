Окрім судових виплат, у 2025 році збережено й систему щомісячних доплат для пенсіонерів в Полтавській області.

Доплати для пенсіонерів в Полтавській області можна отримати у декількох випадках та при дотриманні важливих умов, повідомляє Politeka.net.

Про зміни у системі виплат та особливості надбавок повідомив Кабінет Міністрів.

У минулі роки в Україні не існувало чітко визначеної процедури здійснення пенсійних виплат за судовими рішеннями. Саме через це держава мала можливість погашати заборгованості лише за тими справами, що були ухвалені до 20 листопада 2020 року. Тепер ситуація змінилася: відтепер вони, як нові, так і старі, здійснюватимуться щомісячно.

Колишня заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак зазначила, що завдяки новому порядку громадяни, які мають на руках судові рішення щодо пенсій, зможуть отримувати свої кошти регулярно.

Хоча суми будуть надходити не відразу в повному обсязі, призначення стануть стабільними та прогнозованими. Крім того, кожен матиме доступ до інформації про кількість рішень, що перебувають на виконанні, а також зможе відстежувати динаміку виплат.

Варто зауважити, що рішення щодо запровадження регулярних виплат за судовими рішеннями було ухвалене саме з 1 вересня, однак остаточні уточнення та деталізація порядку на той момент ще готувалися Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом.

Окрім судових виплат, у 2025 році збережено й систему щомісячних доплат для пенсіонерів в Полтавській області. Вони призначаються у випадках, якщо розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривні. Залежно від віку пенсіонерів встановлені такі розміри доплат для пенсіонерів в Полтавській області:

від 70 до 74 років — до 300 гривень;

від 75 до 79 років — до 456 гривень;

від 80 років і старше — до 570 гривень.

