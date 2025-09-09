Кроме судебных выплат, в 2025 году сохранена система ежемесячных доплат для пенсионеров в Полтавской области.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области можно получить в нескольких случаях при соблюдении важных условий, сообщает Politeka.net.

Об изменениях в системе выплат и особенностях надбавок сообщил Кабинет Министров.

В прошлые годы в Украине не было четко определенной процедуры осуществления пенсионных выплат по судебным решениям. Именно поэтому государство имело возможность погашать задолженности только по тем делам, которые были приняты до 20 ноября 2020 года. Теперь ситуация изменилась: теперь все они, как новые, так и старые, будут осуществляться ежемесячно.

Бывшая заместитель министра социальной политики Дария Марчак отметила, что благодаря новому порядку граждане, имеющие на руках судебные решения по пенсиям, смогут получать свои средства регулярно.

Хотя суммы будут поступать не сразу в полном объеме, они станут стабильными и прогнозируемыми. Кроме того, каждый будет иметь доступ к информации о количестве находящихся на исполнении решений, а также сможет отслеживать динамику выплат.

Следует отметить, что решение о введении регулярных выплат по судебным решениям было принято именно с 1 сентября, однако окончательные уточнения и детализация порядка на тот момент еще готовились Министерством социальной политики и Пенсионным фондом.

Кроме судебных денег, в 2025 году сохранена система ежемесячных доплат для пенсионеров в Полтавской области. Они назначаются в случаях, если размер пенсии не превышает 10340,35 гривны. В зависимости от возраста пенсионеров установлены следующие размеры доплат для пенсионеров в Полтавской области:

от 70 до 74 лет – до 300 гривен;

от 75 до 79 лет - до 456 гривен;

от 80 лет и старше – до 570 гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: с какой неприятностью столкнулись украинцы.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области: кто может рассчитывать на такую важную поддержку.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: что нужно для поселения.