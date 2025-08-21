Дефіцит продуктів у Полтавській області спричинив зростання цін на огірки в Україні, повідомляє Politeka.

Ціни на огірки в Україні знову зростають. Це зумовлено явищем, що має ознаки дефіциту продуктів у Полтавській області та в інших регіонах країни. Станом на 20 червня 2025 року теплична продукція коштує 30–50 гривень за кілограм, що на 13% дорожче, ніж тижнем раніше. Основна причина — зменшення пропозиції через зачистки у теплицях та негативний вплив погодних умов. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані аналітиків EastFruit.

За словами експертів, після короткого періоду здешевлення, ринок овочів знову реагує зростанням вартості. Такі зміни пов’язані з тим, що більшість тепличних комбінатів зараз завершують перший цикл вирощування. Це спричинило значне зменшення вибірок та призвело до падіння обсягів постачання на ринок.

Крім того, несприятлива погода сповільнила збір урожаю у відкритому ґрунті та літніх теплицях, що додатково зменшило кількість доступної продукції. На думку фахівців, ці фактори є ключовими у формуванні актуального рівня вартості.

Наразі огірки реалізуються в межах 30–50 гривень за кілограм. У доларовому еквіваленті це складає $0,72–1,20 за кг. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, продукція залишається дешевшою: середня ціна на 16% нижча, ніж у червні 2024-го. Однак подальше зростання може негативно вплинути на реалізацію товару.

Аналітики застерігають, що дефіцит продуктів у Полтавській області та скорочення внутрішньої пропозиції можуть посилити тенденцію подорожчання.

