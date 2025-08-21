Дефицит продуктов в Полтавской области повлек за собой рост цен на огурцы в Украине, сообщает Politeka.

Цены на огурцы в Украине снова растут. Это обусловлено явлением, имеющим признаки дефицита продуктов в Полтавской области и других регионах страны. По состоянию на 20 июня 2025 года тепличная продукция стоит 30–50 гривен за килограмм, что на 13% дороже недели ранее. Основная причина – уменьшение предложения из-за зачистки в теплицах и негативное влияние погодных условий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные аналитиков EastFruit.

По словам экспертов, после короткого периода удешевления рынок овощей снова реагирует ростом стоимости. Такие изменения связаны с тем, что большинство тепличных комбинатов сейчас завершают первый цикл выращивания. Это привело к значительному уменьшению выборок и привело к падению объемов поставок на рынок.

Кроме того, неблагоприятная погода замедлила урожай в открытом грунте и летних теплицах, что дополнительно уменьшило количество доступной продукции. По мнению специалистов, эти факторы являются ключевыми в формировании актуального уровня стоимости.

В настоящее время огурцы реализуются в пределах 30-50 гривен за килограмм. В долларовом эквиваленте это составляет $0,72-1,20 за кг. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продукция остается дешевле: средняя цена на 16% ниже, чем в июне 2024-го. Однако дальнейший рост может оказать негативное влияние на реализацию товара.

Аналитики предостерегают, что дефицит продуктов в Полтавской области и сокращение внутреннего предложения могут усилить тенденцию подорожания.

