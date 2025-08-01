Під час заходу обмеження руху в Полтаві охопить кілька центральних ділянок.

Через спортивний забіг 2 серпня буде запроваджено обмеження руху в Полтаві, повідомляє Politeka.

Як інформує Полтавська обласна військова адміністрація, у місті проведуть фізкультурно-оздоровчий захід під назвою «Корисний Run».

Через це тимчасово перекриють частину центральних вулиць.

Забіг триватиме з 09:00 до 11:00. Стартова локація — «Парк Перемоги» на проспекті Віталія Грицаєнка, 20. Учасникам радять прийти заздалегідь для отримання номерів, адже сама подія має чіткий розклад. Програма передбачає активності для дітей різних вікових категорій.

О 9:15 запланована загальна розминка. Першими стартуватимуть наймолодші учасники: хлопці та дівчата віком 6–13 років. Для них підготували дистанцію у 500 метрів, яку потрібно подолати одним колом — початок о 9:20. Для підлітків старше 13 передбачено дистанцію 3 км — забіг почнеться о 9:30, вона включає три кола.

Під час заходу обмеження руху в Полтаві охопить кілька центральних ділянок. Транспорт не курсуватиме визначеними відрізками вулиць на час активної фази події. Жителям радять врахувати це під час планування пересування містом у ранкові години п’ятниці.

До слова, у Полтаві також обмежать рух на вулиці Орлика до 21 вересня 2025 року.

Паралельно у міськраді планують розглянути ще одне питання, яке стосується вулиці Решетилівської. Там часткове перекриття вже діє. Спершу його планували скасувати 10 червня, але тепер хочуть навпаки продовжити до 20 серпня.

Обговорення цього питання також відбудеться на найближчому засіданні виконавчого комітету.

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