Місцевим мешканцям варто знати про введення обмежень руху в Полтаві, тож розповідаємо про це детальніше.

Обмеження руху в Полтаві ввели одразу на кількох локаціях та у планах ще одна вулиця, повідомляє Politeka.

Рішення про обмеження руху в Полтаві ухвалять 7 серпня на засіданні виконавчого комітету міськради. Ідеться про частину вулиці Пилипа Орлика. Ускладнений проїзд буде стосуватися ділянки від перехрестя із Соборним майданом до вулиці Спаської.

На цій території проводитимуть ремонт каналізаційної мережі. КП ПОР «Полтававодоканал» звернулося з відповідною заявкою, тож влада має офіційно погодити перекриття. Згідно з документами, обмеження руху в Полтаві на вулиці Орлика триватиме до 21 вересня 2025 року.

Паралельно у міськраді планують розглянути ще одне питання, яке стосується вулиці Решетилівської. Там часткове перекриття вже діє. Спершу його планували скасувати 10 червня, але тепер хочуть навпаки продовжити до 20 серпня.

Обговорення цього питання також відбудеться на найближчому засіданні виконкому. Нагадаємо, там виконують масштабні земляні роботи. Йдеться про капітальний ремонт газопроводу середнього тиску. Заміною мережі займається приватне підприємство «Полтавабудкомплекс».

Відрізок, де ускладнено пересування транспорту, тягнеться від провулка Шевченка до Героїв ОУН. Усе це відбувається в районі зупинки громадського транспорту біля 11 школи.

Окрім цього, на трасі із Сум до нашого облцентру діють сезонні правила для вантажівок. Щодня з 10:00 до 22:00 фури, маса яких перевищує 24 тонни, не мають права курсувати цією дорогою. Також заборона діє для машин із навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Водночас є низка винятків. Ці правила не стосуються транспорту, що перевозить тварин, птицю або швидкопсувні товари. Також на дорозі можуть залишатися машини, які доставляють військові вантажі, виконують спеціальні завдання або працюють над ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

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