У Кривому Розі ввели новий графік руху громадського транспорту, тож розповідаємо, що варто знати для місцевих мешканців.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі стосується багатьох пасажирів, повідомляє Politeka.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі опублікували у місцевій спільноті і стосується він тролейбусного маршруту №1.

Новий графік руху транспорту відкоригував час відправлень і прибуттів, щоб краще відповідати потребам пасажирів. Зміни торкнулися не лише робочих днів, а й вихідних.

Тролейбуси цього маршруту з'єднують ключові райони міста такі як Центрально-Міський, Металургійний та Довгинцівський. Починаючи свій рух із площі Захисників України і завершуючи на станції Кривий Ріг-Головний, він проїжджає ключові точки міста.

З понеділка по п’ятницю із Кривий Ріг-Головний перший рейс відправляється о 5:53, а останній о 22:20. З площі Захисників України він стартує о 06:40. Найпізніше з цієї станції о 22:03. Ці ж часи залишаються актуальними і для вихідних та святкових днів.

Щоб пасажирам було простіше зорієнтуватися у нових умовах, актуальний розклад розміщений у спільноті "Транспорт Кривого Рогу". Там він доступний для ознайомлення у будь-який час. Тому перед тим, як планувати свої справи, передивіться дану інформацію.

Важливо зазначити, що такий розклад має на меті зробити пересування містом більш зручним і передбачуваним. Зміни пов’язані з потребою краще врахувати пасажиропотоки у різний час доби.

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