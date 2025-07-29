В Кривом Роге ввели новый график движения общественного транспорта и рассказываем, что стоит знать для местных жителей.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге касается многих пассажиров, сообщает Politeka.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге опубликован в местном сообществе и касается он троллейбусного маршрута №1.

Новый график движения транспорта откорректировал время отправлений и прибытий, чтобы лучше отвечать потребностям пассажиров. Изменения коснулись не только рабочих дней, но и выходных.

Троллейбусы этого маршрута соединяют ключевые районы города, такие как Центрально-Городской, Металлургический и Долгинцевский. Начиная свое курсирование с площади Защитников Украины и завершая на станции Кривой Рог-Главный, она проезжает ключевые точки города.

С понедельника по пятницу из Кривого Рога-Главного первый рейс отправляется в 5:53, а последний в 22:20. С площади Защитников Украины он стартует в 6:40. Позднее с этой станции в 22:03. Эти времена остаются актуальными и для выходных и праздничных дней.

Чтобы пассажирам было проще сориентироваться в новых условиях, актуальное расписание размещено в сообществе "Транспорт Кривого Рога". Там он доступен для ознакомления в любое время. Поэтому перед тем, как планировать свои дела, смотрите эту информацию.

Важно отметить, что такое расписание имеет целью сделать передвижение по городу более удобным и предсказуемым. Изменения, связанные с потребностью, лучше учесть пассажиропотоки в разное время суток.

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