Нова система оплати проїзду у Миколаєві вже суттєво вплинула на щоденні поїздки жителів міста, повідомляє Politeka.

Тепер замість традиційних паперових квитків та залежності від певного банку використовується універсальний QR-код. Щоб здійснити платіж, пасажиру необхідно мати лише смартфон. Усе займає кілька секунд і не потребує додаткових дій.

Інновація стала не лише практичною, але й вигідною для користувачів. За квітень 2025 року завдяки цифровому сервісу було здійснено понад 207 тисяч транзакцій. Нова система оплати проїзду у Миколаєві дозволяє користуватись пересадками між різними маршрутами без додаткової оплати впродовж 90 хвилин.

Цифрова модель має переваги перед звичайними квитками. Наприклад, паперовий коштує 10 гривень, а електронний — 8. Окрім того, доступні різні види абонементів: на місяць, тиждень, п’ятнадцять днів, а також спеціальні проїзні для туристів та студентів на один або два дні.

Також впроваджено підтримку карток національного кешбеку. Якщо вона прив’язана до Google Pay або Apple Pay, достатньо просто відкрити програму та просканувати код у салоні. Це значно спрощує процес і зменшує час на оплату.

Щоб отримати докладну інформацію щодо вартості чи умов проїзду, мешканцям рекомендують звертатися на офіційний сайт КП «Миколаївелектротранс». Там розміщено інструкції, контакти та відповіді на найпоширеніші питання.

До слова, також повідомлялося про новий графік руху транспорту в Миколаєві. Тролейбус у Корабельний район тепер курсуватиме з урахуванням розкладу поїзда №122К, що прибуває вранці.

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