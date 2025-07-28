Новая система оплаты проезда в Николаеве уже оказала существенное влияние на ежедневные поездки жителей города, сообщает Politeka.

Теперь вместо традиционных бумажных билетов и зависимости от банка используется универсальный QR-код. Чтобы произвести платеж, пассажиру необходимо иметь только смартфон. Все занимает несколько секунд и не требует дополнительных действий.

Инновация стала не только практичной, но и выгодной для пользователей. За апрель 2025 года благодаря цифровому сервису было совершено более 207 тысяч транзакций. Новая система оплаты проезда в Николаеве позволяет пользоваться пересадками между разными маршрутами без дополнительной оплаты в течение 90 минут.

Цифровая модель имеет преимущества перед обычными билетами. К примеру, бумажный стоит 10 гривен, а электронный — 8. Кроме того, доступны разные виды абонементов: в месяц, неделю, пятнадцать дней, а также специальные проездные для туристов и студентов на один или два дня.

Также внедрена поддержка карточек национального кэшбека. Если она привязана к Google Pay или Apple Pay, достаточно просто открыть приложение и просканировать код в салоне. Это значительно упрощает процесс и уменьшает время на оплату.

Чтобы получить подробную информацию о стоимости или условиях проезда, жителям рекомендуют обращаться на официальный сайт КП «Николаевэлектротранс». Там размещены инструкции, контакты и ответы на самые распространенные вопросы.

К слову, также сообщалось о новом графике движения транспорта в Николаеве. Троллейбус в Корабельный район теперь будет курсировать с учетом прибывающего утром расписания поезда №122К.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать