Новий графік руху транспорту в Миколаєві створено для того, щоб пасажирам з київського потяга було зручніше дістатись додому, повідомляє Politeka.

Як інформують на Фейсбук-сторінці КП «Миколаївелектротранс», тролейбус у Корабельний район тепер курсуватиме з урахуванням розкладу поїзда №122К, що прибуває вранці. Рішення ухвалене, щоб мінімізувати незручності для мешканців, які користуються обома і тим, і тим.

Новий графік руху транспорту в Миколаєві передбачає зміну часу відправлення з кінцевої зупинки залізничного вокзалу. З 22 липня він вже вирушає раніше, аби громадяни, що приїжджають з Києва, не чекали довго на пересадку.

Новий графік руху транспорту в Миколаєві розроблений з урахуванням прибуття ранкового потяга, який до нашого міста приїжджає зі столиці. Він прибуває о 5:46, а вже о 5:56 з платформи відправляється рейс у напрямку Корабельного району.

Для тих, хто їде до столиці ввечері, теж передбачені зручності. Дістатись до вокзалу можна заздалегідь. Вечірній рейс вирушає о 20:49 з вулиці Айвазовського. Таким чином, є достатній запас часу, аби комфортно доїхати та встигнути до відправлення потяга о 21:54.

Для порівняння, раніше №122К прибував до нашого облцентру о 6:20, а міський маршрут відправлявся о 6:39. Тож враховуючи те, що зміни відбулися на залізниці, їх потрібно було впровадити і і на рівні міських рейсів, щоб зістикувати це.

Наразі нововведення дозволяють містянам та гостям облцентру легше добиратися до потрібного місця.

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