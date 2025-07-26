В Николаеве ввели новый график движения транспорта, так что рассказываем об этом подробнее.

Новый график движения транспорта в Николаеве создан для того, чтобы пассажирам из киевского поезда было удобнее добраться домой, сообщает Politeka.

Как информируют на Фейсбук-странице КП «Николаевэлектротранс», троллейбус в Корабельный район теперь будет курсировать с учетом прибывающего утром расписания поезда №122К. Решение принято, чтобы минимизировать неудобства для жителей, пользующихся обоими и тем, и тем.

Новый график движения транспорта в Николаеве предполагает изменение времени отправления с конечной остановки железнодорожного вокзала. С 22 июля он уже отправляется раньше, чтобы приезжающие из Киева граждане не ждали долго пересадки.

Новый график движения транспорта в Николаеве разработан с учетом прибытия утреннего поезда, который в наш город приезжает из столицы. Он прибывает в 5:46, а уже в 5:56 с платформы отправляется рейс в направлении Корабельного района.

Для тех, кто едет в столицу вечером, тоже предусмотрены удобства. Добраться до вокзала можно заранее. Вечерний рейс отправляется в 20:49 с улицы Айвазовского. Таким образом, достаточно запас времени, чтобы комфортно доехать и успеть до отправления поезда в 21:54.

Для сравнения, ранее №122К прибывал в наш облцентр в 6:20, а городской маршрут отправлялся в 6:39. Поэтому, учитывая, что изменения произошли на железной дороге, их нужно было внедрить и на уровне городских рейсов, чтобы состыковать это.

Теперь нововведения позволяют горожанам и гостям облцентра легче добираться до нужного места.

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