Місцеві мешканці мають знати про введення обмежень руху в Вінниці, тому розповідаємо, що наразі відомо з цього приводу.

Обмеження руху у Вінниці впровадили на пів року через масштабні будівельні роботи, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі міської ради, з 24 липня водіїв та пішоходів чекають помітні зміни в пересуванні по вулиці Гоголя. Обмеження руху у Вінниці торкнуться центральної частини міста, зокрема ділянки навпроти будинку номер 3 на Гоголя.

Перекриття діятиме з 24 липня 2025 року до 24 січня 2026 року. Протягом цього періоду пересування транспорту і пішоходів у цій зоні буде частково заборонене. Причина криється у тому, що на цій території тривають будівельні роботи, тож для безпеки людей доводиться вдаватися до тимчасових змін.

Департамент транспорту та міської мобільності закликає водіїв та пішоходів не ігнорувати встановлені знаки, уважно стежити за тимчасовою розміткою. Комунальне підприємство «СМЕД ОДР» уже готує все необхідне для того, щоб регулювати проїзд: йдеться про захисні бар'єри, дорожні знаки та засоби сигналізації.

Обмеження руху у Вінниці триватимуть шість місяців, і протягом цього часу важливо бути максимально обережними. Це стосується усіх: і водіїв, і пішоходів.

Окрім цього, не слід забувати про сезонні заборони для вантажівок у регіоні. У нашій області з червня по вересень тим транспортним засобам, чия маса перевищує 24 тонни, а навантаження на вісь - 7 тонн, не можна буде користуватися дорогами в спеку.

Ці правила не поширюються на машини, які перевозять небезпечні або швидкопсувні вантажі, живих тварин, птицю, а також техніку, яка бере участь у ліквідації надзвичайних ситуацій.

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