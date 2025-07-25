Местные жители должны знать о введении ограничений движения в Виннице, поэтому рассказываем, что известно по этому поводу.

Ограничение движения в Виннице внедрили на полгода из-за масштабных строительных работ, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе городского совета, с 24 июля водителей и пешеходов ожидают заметные изменения в передвижении по улице Гоголя. Ограничения движения в Виннице затронут центральную часть города, в частности участки напротив дома номер 3 на Гоголя.

Перекрытие будет действовать с 24 июля 2025 года по 24 января 2026 года. В течение этого периода передвижение транспорта и пешеходов в этой зоне будет частично запрещено. Причина кроется в том, что на этой территории продолжаются строительные работы, поэтому для безопасности людей приходится прибегать к временным изменениям.

Департамент транспорта и городской мобильности призывает водителей и пешеходов не игнорировать установленные знаки, внимательно следить за временной разметкой. Коммунальное предприятие «СМЕД ОДР» уже готовит все необходимое для того, чтобы регулировать проезд: речь идет о защитных барьерах, дорожных знаках и средствах сигнализации.

Ограничения движения в Виннице продлятся шесть месяцев, и в течение этого времени важно быть максимально осторожными. Это касается всех: и водителей, и пешеходов.

Кроме этого, не следует забывать о сезонных запретах для грузовиков в регионе. В нашей области с июня по сентябрь тем транспортным средствам, масса которых превышает 24 тонны, а нагрузка на ось - 7 тонн, нельзя будет пользоваться дорогами в жару.

Эти правила не распространяются на машины, перевозящие опасные или скоропортящиеся грузы, живых животных, птицу, а также технику, участвующую в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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