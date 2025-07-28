До загального доходу домогосподарства, який враховується при призначенні субсидії для пенсіонерів у Кривому Розі, включаються декілька показників.

ПФУ надав роз’яснення щодо того, чи вплине на призначення cубсидії для пенсіонерів у Кривому Розі одноразова матеріальна допомога на оздоровлення, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ.

Це питання турбує багатьох отримувачів державної допомоги, особливо в умовах зростання витрат на житлово-комунальні послуги.

У повідомленні ПФУ наголошується, що при розрахунку житлової субсидії для пенсіонерів у Кривому Розі визначальним фактором є сукупний середньомісячний дохід усіх членів домогосподарства. До цього доходу включається широкий перелік надходжень — як регулярних, так і епізодичних.

Зокрема, до загального доходу домогосподарства, який враховується при призначенні субсидії для пенсіонерів у Кривому Розі, включаються:

заробітна плата;

грошове забезпечення військовослужбовців;

пенсія;

академічна стипендія (за винятком соціальної, призначеної дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа);

соціальні виплати, зокрема пільги на оплату комунальних послуг, а також допомога на придбання твердого палива та скрапленого газу;

виплати по безробіттю;

інші страхові виплати;

грошові перекази з-за кордону;

дивіденди від цінних паперів;

доходи від оренди землі або нерухомості;

прибуток від продажу майна;

інші види надходжень, що мають грошову форму.

Проте, як підкреслюють у Пенсійному фонді, є і винятки. Одноразова допомога, компенсація або інша виплата, яка була призначена відповідно до чинного законодавства або за рішенням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій — незалежно від форми власності — і отримана протягом одного календарного року, не включається до розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Таким чином, якщо особа або сім’я протягом року отримала разову допомогу на оздоровлення — наприклад, як підтримку для працівників бюджетної сфери, освітян, медиків чи інших категорій — така виплата не вплине на можливість отримати пільгу, навіть якщо її сума є суттєвою.

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