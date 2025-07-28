ПФУ надав роз’яснення щодо того, чи вплине на призначення cубсидії для пенсіонерів у Кривому Розі одноразова матеріальна допомога на оздоровлення, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні ПФУ.
Це питання турбує багатьох отримувачів державної допомоги, особливо в умовах зростання витрат на житлово-комунальні послуги.
У повідомленні ПФУ наголошується, що при розрахунку житлової субсидії для пенсіонерів у Кривому Розі визначальним фактором є сукупний середньомісячний дохід усіх членів домогосподарства. До цього доходу включається широкий перелік надходжень — як регулярних, так і епізодичних.
Зокрема, до загального доходу домогосподарства, який враховується при призначенні субсидії для пенсіонерів у Кривому Розі, включаються:
- заробітна плата;
- грошове забезпечення військовослужбовців;
- пенсія;
- академічна стипендія (за винятком соціальної, призначеної дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа);
- соціальні виплати, зокрема пільги на оплату комунальних послуг, а також допомога на придбання твердого палива та скрапленого газу;
- виплати по безробіттю;
- інші страхові виплати;
- грошові перекази з-за кордону;
- дивіденди від цінних паперів;
- доходи від оренди землі або нерухомості;
- прибуток від продажу майна;
- інші види надходжень, що мають грошову форму.
Проте, як підкреслюють у Пенсійному фонді, є і винятки. Одноразова допомога, компенсація або інша виплата, яка була призначена відповідно до чинного законодавства або за рішенням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій — незалежно від форми власності — і отримана протягом одного календарного року, не включається до розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім’ї.
Таким чином, якщо особа або сім’я протягом року отримала разову допомогу на оздоровлення — наприклад, як підтримку для працівників бюджетної сфери, освітян, медиків чи інших категорій — така виплата не вплине на можливість отримати пільгу, навіть якщо її сума є суттєвою.
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