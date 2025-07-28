В общий доход домохозяйства, учитываемый при назначении субсидии для пенсионеров в Кривом Роге, включаются несколько показателей.

ПФУ предоставил разъяснение о том, повлияет ли на назначение субсидии для пенсионеров в Кривом Роге одноразовая материальная помощь на оздоровление, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Это вопрос беспокоит многих получателей государственной помощи, особенно в условиях роста расходов на жилищно-коммунальные услуги.

В сообщении ПФУ отмечается, что при расчете жилищной субсидии для пенсионеров в Кривом Роге определяющим фактором является совокупный среднемесячный доход всех членов домохозяйства. В этот доход включается широкий перечень поступлений — как регулярных, так и эпизодических.

В частности, в общий доход домохозяйства, учитываемый при назначении субсидии для пенсионеров в Кривом Роге, включаются:

заработная плата;

денежное довольствие военнослужащих;

пенсия;

академическая стипендия (за исключением социальной, назначенной детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа);

социальные выплаты, в частности, льготы на оплату коммунальных услуг, а также помощь на приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

выплаты по безработице;

другие страховые выплаты;

денежные переводы из-за границы;

дивиденды от ценных бумаг;

доходы от аренды земли или недвижимости;

прибыль от продажи имущества;

другие виды поступлений, имеющих денежную форму.

Однако, как подчеркивают в Пенсионном фонде, есть и исключения. Единовременная помощь, компенсация или иная выплата, назначенная в соответствии с действующим законодательством или по решению органов исполнительной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций — независимо от формы собственности — и полученная в течение одного календарного года, не включается в расчет среднемесячного совокупного дохода семьи.

Таким образом, если лицо или семья в течение года получила разовую помощь на оздоровление — например, как поддержку для работников бюджетной сферы, педагогов, медиков или других категорий — такая выплата не повлияет на возможность получить льготу, даже если ее сумма существенно.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Кривом Роге: кому и за что готовы платить до 17 тысяч.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Кривом Роге: в ПФУ назвали основные причины отказа в оказании помощи.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Кривом Роге: на что резко переписали ценники.