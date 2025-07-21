Подорожчання продуктів у Кривому Розі є важливим сигналом для споживачів, який змушує уважніше ставитися до вибору товарів.

Подорожчання продуктів у Кривому Розі відзначається зокрема на бакалійні товари, серед яких гречка, манна крупа та макарони, повідомляє Politeka.

Про це свідчать дані порталу Мінфін.

За останні місяці середня вартість гречки становить близько 34 гривень за кілограм. У різних супермаркетах ціна коливається: в Auchan продукт коштує 29,90 грн, у Megamarket — 43,20, Metro та Novus тримають середні позиції — 31,30 та 31,99 відповідно.

Манка торгової марки «Хуторок» (800 г) за останній місяць здорожчала з 29,41 грн до 32,91. В Metro вона продається по 28,83, а в Novus — по 36,99. Таке підвищення розцінок пов’язують з ростом попиту та збільшенням собівартості виробництва.

Макаронні вироби типу «пір’я» мають середню ціну близько 38 гривень за кілограм. Найдешевші макарони в Metro — 29,90 грн, тоді як у Auchan їх вартість сягає майже 50 гривень, Novus пропонує варіанти по 34,49. За минулий місяць середній показник вартості зріс на понад 2,5.

У місцевій мережі «Сільпо» ціни також зросли: макарони коштують 38 гривень, манка Pere Premium (700 г) — 74,49, спагеті Pastificio Bragagnolo (500 г) — 79,99. Така динаміка свідчить про загальне подорожчання бакалійних продуктів у регіоні.

Ціни на крупи та макарони мають прямий вплив на сімейний бюджет мешканців Кривого Рогу, особливо тих, хто ретельно планує витрати на харчування. Підвищення вартості товарів пов’язане зі збільшенням собівартості сировини, логістичних витрат і зовнішніми економічними факторами.

Отже, подорожчання продуктів у Кривому Розі — важливий сигнал для споживачів, який змушує уважніше ставитися до вибору товарів і шукати альтернативні варіанти для економії.

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