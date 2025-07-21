Подорожание продуктов в Кривом Роге является важным сигналом для потребителей, который заставляет более внимательно относиться к выбору товаров.

Подорожание продуктов в Кривом Роге отмечается, в частности, на бакалейные товары, среди которых гречка, манная крупа и макароны, сообщает Politeka.

Об этом свидетельствуют данные портала Минфин .

За последние месяцы средняя стоимость гречихи составляет около 34 гривен за килограмм. В разных супермаркетах цена колеблется: в Auchan продукт стоит 29,90 грн, в Megamarket – 43,20, Metro и Novus держат средние позиции – 31,30 и 31,99 соответственно.

Манка торговой марки "Хуторок" (800 г) за последний месяц подорожала с 29,41 грн до 32,91. В Metro она продается по 28,83, а в Novus – по 36,99. Такое повышение расценок связывается с ростом спроса и увеличением себестоимости производства.

Макаронные изделия типа «перья» имеют среднюю цену около 38 гривен за килограмм. Самые дешевые макароны в Metro – 29,90 грн, тогда как у Auchan их стоимость достигает почти 50 гривен, Novus предлагает варианты по 34,49. За прошлый месяц средний показатель стоимости вырос более чем на 2,5.

В местной сети «Сильпо» цены также выросли: макароны стоят 38 гривен, манка Pere Premium (700 г) – 74,49, спагетти Pastificio Bragagnolo (500 г) – 79,99. Такая динамика свидетельствует об общем подорожании бакалейных продуктов в регионе.

Цены на крупы и макароны оказывают прямое влияние на семейный бюджет жителей Кривого Рога, особенно тех, кто тщательно планирует расходы на питание. Повышение стоимости товаров связано с увеличением себестоимости сырья, логистических затрат и внешними экономическими факторами.

Следовательно, подорожание продуктов в Кривом Роге — важный сигнал для потребителей, заставляющий более внимательно относиться к выбору товаров и искать альтернативные варианты для экономии.

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