Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області можуть отримати навіть ті, хто щойно прибув або не планує залишатися.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області можна отримати при дотриманні певних умов та лише в одному з населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли благодійники з фонду Angels of Salvation.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області можуть отримати переселенці, які вимушено евакуюються з небезпечних регіонів України та прибувають до Павлограда. Таку підтримку надає Організація Об’єднаних Націй у межах програми допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Допомога призначена всім евакуйованим незалежно від того, скільки часу вони перебувають у транзитному центрі. Тобто безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області можуть отримати навіть ті, хто щойно прибув або не планує залишатися в центрі надовго. Це дозволяє швидко надати базову підтримку людям, які опинилися в екстрених обставинах, часто — без доступу до засобів для існування.

Продуктовий набір, який видається в Павлограді, сформований таким чином, щоб забезпечити найнеобхідніше харчування на кілька днів. До набору входить один кілограм хліба та десять консервованих банок з їжею. Половина з них — це різноманітні каші, решта — консервована курятина та овочеві страви. Загалом такий набір розрахований на два повноцінні прийоми їжі щодня протягом п’яти діб.

Видача відбувається без складної процедури чи довготривалого очікування. Основною умовою є факт прибуття до центру після евакуації з території, де ведуться бойові дії або існує пряма загроза життю та здоров’ю цивільного населення.

Така ініціатива є важливим елементом системної підтримки людей, які постраждали від війни, адже допомагає їм пережити перші дні після евакуації, поки вони шукають більш стабільне місце проживання чи очікують подальших рішень щодо свого розміщення.

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