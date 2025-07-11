Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области могут получить даже те, кто только что прибыл или не планирует оставаться.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области можно получить при соблюдении определенных условий только в одном из населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали благотворители из фонда Angels of Salvation.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области могут получить переселенцы, которые вынужденно эвакуируются из опасных регионов Украины и прибывают в Павлоград. Такую поддержку оказывает Организация Объединенных Наций в рамках программы помощи внутренне перемещенным лицам.

Помощь предназначена всем эвакуированным вне зависимости от того, сколько времени они находятся в транзитном центре. То есть бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области могут получить даже прибывшие или не планирующие оставаться в центре надолго. Это позволяет быстро оказать базовую поддержку людям, оказавшимся в экстренных обстоятельствах, часто — без доступа к средствам существования.

Продуктовый набор, издаваемый в Павлограде, сформирован таким образом, чтобы обеспечить самое необходимое питание на несколько дней. В набор входит один килограмм хлеба и десять консервированных банок с едой. Половина из них – это разнообразные каши, остальные – консервированная курятина и овощные блюда. В общем, такой набор рассчитан на два полноценных приема пищи ежедневно в течение пяти суток.

Выдача производится без сложной процедуры или длительного ожидания. Основным условием является прибытие в центр после эвакуации с территории, где ведутся боевые действия или существует прямая угроза жизни и здоровью гражданского населения.

Такая инициатива является важным элементом системной поддержки пострадавших от войны людей, ведь помогает им пережить первые дни после эвакуации, пока они ищут более стабильное место жительства или ожидают дальнейших решений относительно своего размещения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: кто заплатит в шесть раз больше.

Також Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какими они могут быть.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: украинцев готовы поддержать, список бесплатных услуг.