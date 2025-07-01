Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області зачепило одну з громад.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області сталося лише в одній з громад, проте зростання значне, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області сталося у селі Вільне Губинської територіальної громади. Жителів шокував новий тариф на водопостачання. Ціна за кубометр води підскочила до 78 гривень, що вшестеро перевищує попередню вартість.

Особливо обурює місцевих жителів якість поданої води. За їхніми словами, вона настільки погана, що не придатна ані для пиття, ані навіть для поливу городів. Водночас в офіційних документах зазначається, що вода відповідає санітарним вимогам.

Для порівняння — у прилеглих населених пунктах вартість значно нижчий: жителі сусіднього села доплачують 60 гривень за кубометр.

Тим часом підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області не сталося на послуги з газопостачання та послуг електроенергії.

У квітні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення продовжити дію Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії. Цей документ передбачає збереження фіксованих тарифів для побутових споживачів та забезпечення загальносуспільних інтересів у функціонуванні енергетичного ринку. Термін дії положення продовжено до 31 жовтня 2025 року.

Це означає, що індивідуальні та колективні побутові споживачі й надалі сплачуватимуть за електроенергію за сталою ціною — 4,32 грн за кВт-год.

Що стосується вартості природного газу, то в липні 2025 року для побутових клієнтів, які обслуговуються компанією «Нафтогаз», ціна залишатиметься незмінною — 7,96 грн за кубометр. У той же час інші постачальники пропонуватимуть тарифні плани в діапазоні від 7,79 грн до 9,99 грн за кубометр, залежно від умов контракту та регіону.

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