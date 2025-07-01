Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области задело одну из общин.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области произошло только в одной из общин, однако рост значительный, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области произошло в селе Вольное Губинского территориального общества. Жителей шокировал новый ценник на водоснабжение. Цена за кубометр воды подскочила до 78 гривен, что в шесть раз превышает предыдущую стоимость.

Особенно возмущает местных жителей качество воды. По их словам, она настолько плоха, что не пригодна ни для питья, ни даже для полива огородов. В то же время в официальных документах отмечается, что вода отвечает санитарным требованиям.

Для сравнения, в близлежащих населенных пунктах стоимость значительно ниже: жители соседнего села доплачивают 60 гривен за кубометр.

Тем временем, повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области не произошло на услуги по газоснабжению и электроэнергии.

В апреле Кабинет Министров Украины принял решение продлить действие Положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электрической энергии. Этот документ предусматривает сохранение фиксированных тарифов для бытовых потребителей и обеспечение общественных интересов в функционировании энергетического рынка. Срок действия положения продлен до 31 октября 2025 года.

Это означает, что индивидуальные и коллективные бытовые потребители и дальше будут платить за электроэнергию по постоянной цене — 4,32 грн за кВт-ч.

Что касается стоимости природного газа, то в июле 2025 года для бытовых клиентов, обслуживаемых компанией "Нафтогаз", цена будет оставаться неизменной - 7,96 грн за кубометр . В то же время другие поставщики будут предлагать тарифные планы в диапазоне от 7,79 до 9,99 грн за кубометр , в зависимости от условий контракта и региона.

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