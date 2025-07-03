Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається Товариством Червоного Хреста в рамках проєкту "Психосоціальна підтримка", повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрила організація на своєму сайті.

З початку повномасштабного вторгнення кількість людей, які потребують підтримки суттєво зросла. Тому волонтери Українського Червоного Хреста надають гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Дніпропетровській області.

Серед головних категорій населення, які отримують допомогу не тільки пенсіонери, а й:

  • особи з інвалідністю,
  • багатодітні родини,
  • сім’ї, що втратили житло, рідних або зазнали шкоди здоров’ю,
  • внутрішньо переміщені особи,
  • демобілізовані військовослужбовці та їхні родини,
  • представники національних меншин
    та інші вразливі верстви населення.

Щоб підтримати людей у період війни, організація надає першу психологічну допомогу (ППД) та базову психосоціальну підтримку (ПСП). Допомога надається як у місцях тимчасового перебування, так і в нових громадах, куди вимушено переїхали люди. Волонтери працюють у пунктах видачі гуманітарної допомоги в Дніпропетровській області, де допомагають знизити рівень тривожності та підтримують психологічну рівновагу людей, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області

Послуги підтримки пропонуються у двох видах:

Групова психосоціальна підтримка:

  • творчі та рекреаційні заняття,
  • активні ігри для дітей,
  • групи підтримки для дорослих,
  • заходи для зміцнення емоційної стійкості та соціальної згуртованості.
    Ці ініціативи спрямовані на зменшення стресу, зняття емоційної напруги та навчання самодопомозі.

Індивідуальна допомога:

Психосоціальна підтримка надається під час особистих візитів волонтерів додому або телефоном, залежно від ситуації та потреб людини.

Такі програми допомагають не лише відновити емоційну рівновагу, а й повернути людям відчуття безпеки, підтримки та впевненості в майбутньому. Український Червоний Хрест і надалі продовжує свою гуманітарну місію, стоячи поруч з кожним, хто потребує допомоги.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: реєстрація триватиме лише один день, що ще варто знати.

Також Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області: роздача триватиме лише два дні, куди потрібно звертатись.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО в Дніпропетровській області: в яких випадках можуть забрати грошову допомогу.