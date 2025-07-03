Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається Товариством Червоного Хреста в рамках проєкту "Психосоціальна підтримка", повідомляє Politeka.net.
Подробиці розкрила організація на своєму сайті.
З початку повномасштабного вторгнення кількість людей, які потребують підтримки суттєво зросла. Тому волонтери Українського Червоного Хреста надають гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Дніпропетровській області.
Серед головних категорій населення, які отримують допомогу не тільки пенсіонери, а й:
- особи з інвалідністю,
- багатодітні родини,
- сім’ї, що втратили житло, рідних або зазнали шкоди здоров’ю,
- внутрішньо переміщені особи,
- демобілізовані військовослужбовці та їхні родини,
- представники національних меншин
та інші вразливі верстви населення.
Щоб підтримати людей у період війни, організація надає першу психологічну допомогу (ППД) та базову психосоціальну підтримку (ПСП). Допомога надається як у місцях тимчасового перебування, так і в нових громадах, куди вимушено переїхали люди. Волонтери працюють у пунктах видачі гуманітарної допомоги в Дніпропетровській області, де допомагають знизити рівень тривожності та підтримують психологічну рівновагу людей, що опинилися у складних життєвих обставинах.
Послуги підтримки пропонуються у двох видах:
Групова психосоціальна підтримка:
- творчі та рекреаційні заняття,
- активні ігри для дітей,
- групи підтримки для дорослих,
- заходи для зміцнення емоційної стійкості та соціальної згуртованості.
Ці ініціативи спрямовані на зменшення стресу, зняття емоційної напруги та навчання самодопомозі.
Індивідуальна допомога:
Психосоціальна підтримка надається під час особистих візитів волонтерів додому або телефоном, залежно від ситуації та потреб людини.
Такі програми допомагають не лише відновити емоційну рівновагу, а й повернути людям відчуття безпеки, підтримки та впевненості в майбутньому. Український Червоний Хрест і надалі продовжує свою гуманітарну місію, стоячи поруч з кожним, хто потребує допомоги.
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