Волонтери працюють у пунктах видачі гуманітарної допомоги в Дніпропетровській області, де пропонують підтримку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається Товариством Червоного Хреста в рамках проєкту "Психосоціальна підтримка", повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрила організація на своєму сайті.

З початку повномасштабного вторгнення кількість людей, які потребують підтримки суттєво зросла. Тому волонтери Українського Червоного Хреста надають гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Дніпропетровській області.

Серед головних категорій населення, які отримують допомогу не тільки пенсіонери, а й:

особи з інвалідністю,

багатодітні родини,

сім’ї, що втратили житло, рідних або зазнали шкоди здоров’ю,

внутрішньо переміщені особи,

демобілізовані військовослужбовці та їхні родини,

представники національних меншин

та інші вразливі верстви населення.

Щоб підтримати людей у період війни, організація надає першу психологічну допомогу (ППД) та базову психосоціальну підтримку (ПСП). Допомога надається як у місцях тимчасового перебування, так і в нових громадах, куди вимушено переїхали люди. Волонтери працюють у пунктах видачі гуманітарної допомоги в Дніпропетровській області, де допомагають знизити рівень тривожності та підтримують психологічну рівновагу людей, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Послуги підтримки пропонуються у двох видах:

Групова психосоціальна підтримка:

творчі та рекреаційні заняття,

активні ігри для дітей,

групи підтримки для дорослих,

заходи для зміцнення емоційної стійкості та соціальної згуртованості.

Ці ініціативи спрямовані на зменшення стресу, зняття емоційної напруги та навчання самодопомозі.

Індивідуальна допомога:

Психосоціальна підтримка надається під час особистих візитів волонтерів додому або телефоном, залежно від ситуації та потреб людини.

Такі програми допомагають не лише відновити емоційну рівновагу, а й повернути людям відчуття безпеки, підтримки та впевненості в майбутньому. Український Червоний Хрест і надалі продовжує свою гуманітарну місію, стоячи поруч з кожним, хто потребує допомоги.

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