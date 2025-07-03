Волонтеры работают в пунктах выдачи гуманитарной помощи в Днепропетровской области, где предлагают поддержку.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется Обществом Красного Креста в рамках проекта "Психосоциальная поддержка", сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыла организация на своем сайте .

С начала полномасштабного вторжения количество людей, нуждающихся в поддержке существенно возросло. Поэтому волонтеры Украинского Красного Креста оказывают гуманитарную помощь пенсионерам в Днепропетровской области.

Среди главных категорий населения, получающих пособие не только пенсионеры, но и:

лица с инвалидностью,

многодетные семьи,

семьи, потерявшие жилье, родных или понесшие вред здоровью,

внутренне перемещенные лица,

демобилизованные военнослужащие и их семьи,

представители национальных меньшинств

и другие уязвимые слои населения.

Чтобы поддержать людей во время войны, организация оказывает первую психологическую помощь (ППД) и базовую психосоциальную поддержку (ПСП). Она оказывается как в местах временного пребывания, так и в новых общинах, куда вынужденно переехали люди. Волонтеры работают в пунктах выдачи гуманитарной помощи в Днепропетровской области, где помогают снизить уровень тревожности и поддерживают психологическое равновесие людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Услуги содействия предлагаются в двух видах:

Групповая психосоциальная поддержка:

творческие и рекреационные занятия,

активные игры для детей,

группы для взрослых,

меры по укреплению эмоциональной стойкости и социальной сплоченности.

Эти инициативы направлены на уменьшение стресса, снятие эмоционального напряжения и обучение самопомощи.

Индивидуальная:

Психосоциальное содействие оказывается во время личных визитов волонтеров домой или по телефону, в зависимости от ситуации и потребностей человека.

Такие программы помогают не только восстановить эмоциональное равновесие, но и вернуть людям чувство безопасности, уверенности в будущем. Украинский Красный Крест продолжает свою гуманитарную миссию, стоя рядом с каждым, кто нуждается в помощи.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: регистрация продлится всего один день, что еще нужно знать.

Також Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: раздача будет длиться всего два дня, куда нужно обращаться.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: в каких случаях могут забрать денежную помощь.