Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется Обществом Красного Креста в рамках проекта "Психосоциальная поддержка", сообщает Politeka.net.
Подробности раскрыла организация на своем сайте .
С начала полномасштабного вторжения количество людей, нуждающихся в поддержке существенно возросло. Поэтому волонтеры Украинского Красного Креста оказывают гуманитарную помощь пенсионерам в Днепропетровской области.
Среди главных категорий населения, получающих пособие не только пенсионеры, но и:
- лица с инвалидностью,
- многодетные семьи,
- семьи, потерявшие жилье, родных или понесшие вред здоровью,
- внутренне перемещенные лица,
- демобилизованные военнослужащие и их семьи,
- представители национальных меньшинств
и другие уязвимые слои населения.
Чтобы поддержать людей во время войны, организация оказывает первую психологическую помощь (ППД) и базовую психосоциальную поддержку (ПСП). Она оказывается как в местах временного пребывания, так и в новых общинах, куда вынужденно переехали люди. Волонтеры работают в пунктах выдачи гуманитарной помощи в Днепропетровской области, где помогают снизить уровень тревожности и поддерживают психологическое равновесие людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
Услуги содействия предлагаются в двух видах:
Групповая психосоциальная поддержка:
- творческие и рекреационные занятия,
- активные игры для детей,
- группы для взрослых,
- меры по укреплению эмоциональной стойкости и социальной сплоченности.
Эти инициативы направлены на уменьшение стресса, снятие эмоционального напряжения и обучение самопомощи.
Индивидуальная:
Психосоциальное содействие оказывается во время личных визитов волонтеров домой или по телефону, в зависимости от ситуации и потребностей человека.
Такие программы помогают не только восстановить эмоциональное равновесие, но и вернуть людям чувство безопасности, уверенности в будущем. Украинский Красный Крест продолжает свою гуманитарную миссию, стоя рядом с каждым, кто нуждается в помощи.
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