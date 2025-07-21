Люди, які змушені були залишити свої домівки через війну, не залишаються наодинці, адже є можливість отримати безкоштовне житло для ВПО у Кривому Розі.

Безкоштовне житло для ВПО у Кривому Розі залишається актуальною потребою, і є реальні можливості його отримати, повідомляє Politeka.

Про це інформує платформа "Допомагай" та Громадська організація "Центр Соціального партнерства "Перспектива".

У місті продовжує працювати програма, завдяки якій безкоштовне житло для ВПО у Кривому Розі стало реальністю для багатьох людей. Йдеться про проєкт, який реалізовує ГО "Центр соціального партнерства "Перспектива"" за фінансової підтримки міжнародної гуманітарної місії Mercy Corps.

Дана ініціатива передбачає тимчасове розміщення людей, які змушені були покинути свої домівки, зокрема з прифронтових регіонів або окупованих територій.

Дах над головою пропонують у приватному секторі. Людям надають комфортні кімнати з ліжками та меблями для зберігання речей. Проживання можливе в одному з двох окремих будинків. Один з них має три кімнати, газове опалення, душ і туалет усередині.

Інший розташований на вулиці Печерській і обладнаний душем надворі, хоча за потреби можна скористатися душовою у сусідньому будинку. Всі переселенці мають доступ до кухні, душової кімнати, пральні та інтернету.

Важливо, що безкоштовне житло для переселенців у Кривому Розі розраховане саме на тих, хто потребує тимчасового прихистку, до трьох тижнів.

Організатори також надають підтримку у реєстрації статусу внутрішньо переміщеної особи, оформленні соціальних виплат, допомагають із заповненням документів та консультують з юридичних і психологічних питань.

Зауважимо, що ця можливість, як і ті, що розміщені на сайті "Допомагай", наразі доступні для різних категорій. Організатори просять заздалегідь зателефонувати, щоб узгодити деталі поселення та дізнатися про наявність місць.

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