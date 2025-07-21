Бесплатное жилье для ВПЛ в Кривом Роге остается актуальной потребностью, и есть реальные возможности его получить, сообщает Politeka.
Об этом сообщает платформа "Допомагай" и Общественная организация "Центр Социального партнерства "Перспектива".
В городе продолжает работать программа, благодаря которой бесплатное жилье для ВПЛ в Кривом Роге стало реальностью для многих людей. Речь идет о проекте, реализуемом ОО "Центр социального партнерства "Перспектива"" при финансовой поддержке международной гуманитарной миссии Mercy Corps.
Данная инициатива предусматривает временное размещение людей, вынужденных покинуть свои дома, в частности с прифронтовых регионов или оккупированных территорий.
Крыша над головой предлагают в частном секторе. Людям предоставляют комфортные комнаты с кроватями и мебелью для хранения вещей. Проживание возможно в одном из двух отдельных домов. Один из них имеет три комнаты, газовое отопление, душ и туалет внутри.
Другой расположен на улице Печерской и оборудован на улице, хотя при необходимости можно воспользоваться душевой в соседнем доме. Все переселенцы имеют доступ к кухне, душевой комнате, прачечной и интернету.
Важно, что бесплатное жилье для переселенцев в Кривом Роге рассчитано именно на нуждающихся в временном убежище до трех недель.
Организаторы также оказывают поддержку регистрации статуса внутренне перемещенного лица, оформлении социальных выплат, помогают с заполнением документов и консультируют по юридическим и психологическим вопросам.
Заметим, что эта возможность, как и те, что размещены на сайте "Допомагай", доступны для разных категорий. Организаторы просят заранее позвонить по телефону, чтобы согласовать детали поселения и узнать наличие мест.
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