Соціальний ресторан працює щоденно, там можна отримати безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпрі у вигляді обідів.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпрі можна отримати у соціальному ресторані, який працює щадня та видає безкоштовні гарячі обіди, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Щодня працює соціальний ресторан PEREMOGA, який надає теплу, смачну та поживну їжу для найбільш вразливих категорій населення. Цей заклад здатен щоденно забезпечити безкоштовними обідами до 500 осіб, зокрема внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та пенсіонерів, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Основу відвідувачів ресторану складають люди літнього віку — пенсіонери, що особливо гостро відчувають наслідки війни та соціальних потрясінь. Багато з них залишилися без роботи, мають хронічні захворювання, живуть на мізерні пенсії, часто перебувають у соціальній ізоляції та страждають від психологічного виснаження. Саме тому для них навіть одна тарілка гарячої їжі може стати джерелом полегшення та людського тепла.

Відвідати заклад можуть також внутрішньо переміщені особи, які попередньо зареєструються в чат-боті установи у додатку Telegram. Для цього потрібно завантажити застосунок на свій смартфон, знайти чат-бот і пройти нескладну реєстрацію згідно з інструкцією. Після цього людина зможе щодня приходити до ресторану і отримувати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі у вигляді поживних обідів.

Соціальний ресторан працює щоденно, з 11:00 до 16:00, за адресою: місто Дніпро, вулиця Володимира Вернадського, 1–3.

У вказаний час усі зареєстровані можуть завітати до закладу та отримати безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпрі у вигляді обідів, приготованих зі свіжих продуктів.

Фінансова підтримка надається через спеціальну платформу — кожен охочий може зробити свій внесок, натиснувши кнопку «пригостити» на відповідній сторінці. Навіть невелика допомога може подарувати комусь тепло, підтримку та відчуття, що про нього не забули.

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