Социальный ресторан работает ежедневно, там можно получить бесплатные пенсионеры в Днепре в виде обедов.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепре можно получить в социальном ресторане, который работает щадящий день и выдает бесплатные горячие обеды, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Ежедневно работает социальный ресторан PEREMOGA, который предоставляет теплую, вкусную и питательную пищу наиболее уязвимым категориям населения. Это учреждение способно ежедневно обеспечить обедами до 500 человек, в том числе внутренне перемещенных (ВПЛ) и пенсионеров, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Основу посетителей ресторана составляют люди пожилого возраста — люди +60, особенно остро ощущающие последствия войны и социальных потрясений. Многие остались без работы, имеют хронические заболевания, живут на мизерные пенсии, часто находятся в изоляции и страдают психологическим истощением. Поэтому для них даже одна тарелка горячей пищи может стать источником облегчения и человеческого тепла.

Посетить заведение могут также внутренне перемещенные лица, которые предварительно зарегистрируются в чат-боте учреждения в приложении Telegram. Для этого нужно скачать приложение на свой смартфон, найти чат-бот и пройти несложную регистрацию согласно инструкции. После этого человек сможет каждый день приходить в кафе и получать бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре в виде питательных обедов.

Социальный ресторан работает ежедневно, с 11:00 до 16:00, по адресу город Днепр, улица Владимира Вернадского, 1–3.

В указанное время все зарегистрированные могут посетить заведение и получить бесплатные продукты для пенсионеров в Днепре в виде обедов, приготовленных из свежих продуктов.

Финансовая поддержка предоставляется через специальную платформу – каждый желающий может внести свой вклад, нажав кнопку «угостить» на соответствующей странице. Даже небольшая помощь может подарить кому тепло, поддержку и ощущение, что о нем не забыли.

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