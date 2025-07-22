У багатьох випадках призначення субсидії для пенсіонерів у Кривому Розі на неопалювальний період відбулося автоматично, але не у всіх.

Деякі громадяни отримали субсидії для пенсіонерів у Кривому Розі у зменшеному розмірі або взагалі залишились без цієї державної підтримки, повідомляє Politeka.net.

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У літній час потреба в опаленні відсутня, тому загальна вартість комунальних послуг для домогосподарства знижується. Відповідно, і сума призначеної субсидія для пенсіонерів у Кривому Розі також стає меншою, оскільки з розрахунків виключаються витрати на опалення. З початком холодів ця частина витрат повертається до формули, що автоматично підвищує розмір допомоги.

Ще один важливий фактор — доходи домогосподарства. На літній період підтримка визначається на основі доходів за попередній рік, а також розміру пенсій станом на березень поточного року. Якщо за цей час доходи зросли (наприклад, через індексацію пенсій), то це впливає на зменшення розміру допомоги або може стати підставою для її скасування.

У багатьох випадках призначення субсидії на неопалювальний період відбулося автоматично. Однак частині громадян довелося подавати нову заяву — особливо у разі змін у складі сім’ї чи доходах. Якщо в результаті перевірки виявляється, що родина не відповідає вимогам, Пенсійний фонд має право відмовити у нарахуванні допомоги.

Основні причини відмови у наданні субсидії для пенсіонерів у Кривому Розі:

наявність у когось з членів сім’ї депозиту на суму понад 100 тисяч гривень ;

; здійснення покупок або оплат у розмірі понад 50 тисяч гривень протягом останніх 12 місяців;

протягом останніх 12 місяців; володіння новим автомобілем , виготовленим менше ніж 5 років тому (крім мопедів і причепів), чи кількома транспортними засобами віком до 15 років;

, виготовленим менше ніж 5 років тому (крім мопедів і причепів), чи віком до 15 років; заборгованість за комунальні послуги , яка триває більше трьох місяців і перевищує 680 гривень ;

, яка триває більше трьох місяців і перевищує ; відсутність офіційних доходів у повнолітніх членів родини або їхній середньомісячний дохід є меншим за розмір мінімальної зарплати.

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