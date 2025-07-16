Робота для пенсіонерів у Кривому Розі є не лише джерелом додаткового доходу, а й можливістю залишатися корисним, активним та соціально залученим.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі стає все доступнішою, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні пропозиції надає сайт work.ua.

Низка компаній міста відкрили вакансії, які враховують фізичні та соціальні особливості кандидатів поважного віку.

На підприємстві «Вікна-Віконда», що спеціалізується на виготовленні металопластикових конструкцій, відкрито позицію вантажника. Робота на екологічному виробництві, зміна триває 12 годин, зарплата — від 18 000 до 20 000 грн, виплати — двічі на місяць. Є службовий транспорт, обладнана зона відпочинку, душ. Компанія зацікавлена у ветеранах, студентах, а також у людей із інвалідністю.

Мережа «Фокстрот» також запрошує співробітників на посаду вантажника у магазин техніки. Пропонують 21 525 грн щомісяця, бонуси, кар’єрний ріст, знижки на продукцію, підтримку та комфортну атмосферу. Завдання — пакування, прийом, транспортування товарів. Особливо заохочуються військовослужбовці та новачки без досвіду.

Криворізька міська дитяча лікарня №4 шукає підсобного працівника. Заробітна плата — 8 000 грн, повний тиждень із вихідними в суботу та неділю. Обов’язки включають прибирання, догляд за територією, інші господарські завдання.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі — це не лише джерело додаткового доходу, а й можливість залишатися корисним, активним та соціально залученим, не втрачаючи поваги й гідності на ринку праці.

Роботодавці дедалі частіше відкривають двері для кандидатів старшого покоління, пропонуючи гідні умови та повагу. Залучення досвідчених працівників — не лише соціальний крок, а й економічно вигідне рішення для компаній.

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