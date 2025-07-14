Цей графік відключення світла у Кривому Розі допоможе уникнути непередбачених перебоїв та забезпечить безпеку робіт на електромережах.

Українцям повідомляють про графік відключення світла у Кривому Розі, який передбачає планові роботи на електромережах району, передає Politeka.

Таку інформацію публікують на каналі "ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК"

15 липня з 08:00 до 18:00 буде проведено ремонт у селі Новоганнівка на вулицях Григорія Сковороди, Івана Франка, Котляревського, Лесі Українки, Марка Вовчка, Павла Гребінки та Тараса Шевченка. Також у Кривому Розі будуть відключення на вулицях Левицького, Мирослава Андрущука, Олега Ричкова та Сергія Заїки.

На 16 липня у місті заплановані знеструмлення з 08:00 до 18:00 за адресами вул. Будівельної, Веселкової, Енергетичної, Новорічної, Переможців, Ялинкової та на території садового товариства "Дружба".

17 липня знеструмлення триватимуть з 08:00 до 18:00 у тих же районах міста: на вул. Левицького, Мирослава Андрущука, Олега Ричкова, Сергія Заїки, Василя Біднова, Федора Дацка, Будівельній, Веселковій, Енергетичній, Новорічній, Переможців, Ялинковій та у садовому товаристві "Дружба".

Також у селі Надеждівка будуть відключення за адресами вулиць Відважної, Озерної, Ветеранів, Гірницької, Лісової, Сонячної та Центральної. Паралельно у селі Новоганнівка роботи продовжаться на вказаних раніше вулицях.

Усі це спрямовано на покращення надійності електропостачання та безперебійної роботи мереж у Криворізькому районі. Просимо мешканців заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей та слідкувати за оновленнями.

Для довідок звертайтеся за контактами місцевих служб.

Цей графік відключення світла у Кривому Розі допоможе уникнути непередбачених перебоїв та забезпечить безпеку робіт на електромережах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гроші на догляд за пенсіонером в Дніпрі: українцям пояснили, куди звертатись для оформленням допомоги.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: якими вони можуть бути.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: українців готові підтримати, перелік безкоштовних послуг.