Этот график отключения света в Кривом Роге поможет избежать непредвиденных перебоев и обеспечит безопасность работ на электросетях.

Украинцам сообщают о графике отключения света в Кривом Роге, который предусматривает плановые работы на электросетях района, передает Politeka.

Такую информацию публикуют на канале "ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК"

15 июля с 08:00 до 18:00 будет проведен ремонт в селе Новоганновка на улицах Григория Сковороды, Ивана Франко, Котляревского, Леси Украинки, Марка Вовчка, Павла Гребенки и Тараса Шевченко. Также в Кривом Роге будут отключения на улицах Левицкого, Мирослава Андрущука, Олега Рычкова и Сергея Заики.

На 16 июля в городе запланировано обесточивание с 08:00 до 18:00 по адресу ул. Строительной, Радужной, Энергетической, Новогодней, Победителей, Елочной и на территории садового общества "Дружба".

17 июля обесточения продлятся с 08:00 до 18:00 в тех же районах города: на ул. Левицкого, Мирослава Андрущука, Олега Рычкова, Сергея Заики, Василия Биднова, Федора Дацка, Строительной, Радужной, Энергетической, Новогодней, Победителей, Елочной и в садовом обществе "Дружба".

Также в селе Надеждовка будут отключения по адресам улиц Отважной, Озерной, Ветеранов, Горняцкой, Лесной, Солнечной и Центральной. Параллельно в селе Новоганновка работы продолжатся на указанных улицах.

Все это направлено на улучшение надежности электроснабжения и бесперебойной работы сетей Криворожского района. Просим жителей заранее подготовиться к временным неудобствам и следить за обновлениями.

Для справки обращайтесь за контактами местных служб.

Этот график отключения света в Кривом Роге поможет избежать непредвиденных перебоев и обеспечит безопасность работ на электросетях.

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