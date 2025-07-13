Графік відключення світла на тиждень 14–20 липня в Дніпропетровській області розміщено для вашої зручності.

Графік відключення світла на тиждень 14–20 липня в Дніпропетровській області буде введено у зв’язку з проведенням планових технічних заходів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Дніпрообленерго.

Протягом періоду з 14 по 20 липня мешканці Дніпропетровської області мають бути готові до тимчасових перерв у постачанні електроенергії у зв’язку з проведенням планових технічних заходів. Роботи охоплять як обласний центр, так і населені пункти Павлоградського, Самарівського, Кам’янського, Криворізького районів.

У Дніпрі 14 липня заплановані роботи на вулицях Незалежності, Інженерній, Аеропорт, Аеродром, Козака Мамая, Будівельників та проспекті Поля. На 15 число заплановане знеструмлення будівель на Сліпака, Макарова, Енергетичній, Богдана Хмельницького, а також вулиці Інженерна. У середу, 16-го, черга дійде до Робочої, Квартальної, Фабрично-заводської, знову проспекту Поля. 17-го перерви можливі на Джинчарадзе та Запорізькому шосе.

У селищах Черкаське, Губиниха, Надеждівка, Лозуватка, Новоганнівка, Грузьке, Дніпровське роботи триватимуть майже щоденно з 14 по 17-те. Також знеструмлення очікуються у містах Павлоград, Кам’янське, Кривий Ріг, Жовті Води. В останньому, крім робіт, з 14 по 17-те також безоплатно замінюватимуть лічильники на сучасні багатозонні пристрої з системою АСКОЕ.

Усіх користувачів просять надати вільний доступ до вузлів обліку. В іншому разі, зафіксований факт перешкоджання може стати підставою для припинення електропостачання.

Графік відключення світла на тиждень 14–20 липня в Дніпропетровській області розміщено для вашої зручності.

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