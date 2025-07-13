График отключения света на неделю 14–20 июля в Днепропетровской области размещен для вашего удобства.

График отключения света на неделю 14-20 июля в Днепропетровской области будет введен в связи с проведением плановых технических мероприятий, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Днепрооблэнерго .

В течение периода с 14 по 20 июля жители Днепропетровской области должны быть готовы к временным перерывам в снабжении электроэнергией в связи с проведением плановых технических мероприятий. Работы охватят как областной центр, так и населённые пункты Павлоградского, Самаровского, Каменского, Криворожского районов.

В Днепре 14 июля запланированы работы на улицах Независимости, Инженерной, Аэропорте, Аэродроме, Казаке Мамае, Строителях и проспекте Поля. На 15 число запланировано обесточивание зданий на Слипаке, Макарове, Энергетической, Богдане Хмельницком, а также улице Инженерной. В среду, 16-го, очередь дойдет до Рабочей, Квартальной, Фабрично-заводской, снова проспекта Поля. 17-го перерыва возможны на Джинчарадзе и Запорожском шоссе.

В поселках Черкасское, Губиниха, Надеждовка, Лозоватка, Новоганновка, Грузское, Днепровское работы будут продолжаться почти ежедневно с 14 по 17-е. Также обесточивание ожидается в городах Павлоград, Каменское, Кривой Рог, Желтые Воды. В последнем, кроме работ, с 14 по 17-е также будут бесплатно заменять счетчики на современные многозонные устройства с системой АСКОЭ.

Всех пользователей просят предоставить свободный доступ к узлам учета. В противном случае зафиксированный факт препятствия может стать основанием для прекращения электроснабжения.

График отключения света на неделю 14–20 июля в Днепропетровской области размещен для вашего удобства.

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