Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області діятиме з 1 червня 2025 до 31 травня 2026 року.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області стала частиною нового масштабного проєкту, який розпочали Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA Ukraine) спільно з Гуманітарним фондом для України, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в Caritas Ukraine.

Програма спрямована на підтримку евакуйованих і постраждалих від війни мешканців Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей.

У межах ініціативи через Карітас Кам'янське, Карітас Кривий Ріг УГКЦ, Карітас Запоріжжя та Миколаїв УГКЦ будуть виконувати ремонтні роботи у житлі та місцях тимчасового проживання, облаштовуючи їх меблями. Також передбачена роздача наборів для новоприбулих та гігієнічних комплектів для людей з особливими потребами. Крім цього, фахівці надаватимуть психологічну, юридичну й фінансову підтримку через кризові центри.

Карітас Маріуполь забезпечить набори для евакуйованих та транзитні гігієнічні комплекти. В Запоріжжі та Кривому Розі працюватимуть інклюзивні центри, а в Миколаєві та Кривому Розі — послуги домашньої опіки та телемедицини. У Запоріжжі, Кам’янському та Миколаєві відкриються дитячі дружні простори. Потребуючі також отримають гарячі обіди в Маріуполі та Запоріжжі.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області діятиме з 1 червня 2025 до 31 травня 2026 року. Команди організації вже провели початкову зустріч і готові до роботи. Більше інформації з’явиться на сторінках місцевих організацій у соцмережах, тож українцям варто слідкувати за ними.

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