Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області змушує мешканців шукати вигідніші пропозиції, адже навіть незначні коливання відчутні в родинному бюджеті.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області стало помітним трендом останніх тижнів, повідомляє Politeka.

Про це свідчать дані з порталу Мінфін.

Особливо це стосується молочної категорії: за підсумками спостережень, ціни на ключові товари зросли як у великих торговельних мережах, так і в локальних магазинах.

Маргарин «Олком Вершковий» (72,5%, 200 г) станом на 9 липня реалізується в «Auchan» за 33,90 грн, а в «Novus» — вже за 37,99. У червні середня вартість становила 35,58 гривень, що менше за актуальний показник — 35,95. Загалом продукт за місяць подорожчав на 0,75.

Молоко «Яготинське» (2,6%, 900 мл) демонструє ще суттєвіше зростання. У «Metro» ціна сягає 58,76 грн, у «Megamarket» — 64,50. У порівнянні з червнем, коли середній показник був на рівні 54,67, нова вартість піднялася до 59,39. Зміна — +5,94 гривень.

Щодо вершків «Простонаше» (10%, 200 мл), то в «Megamarket» вони коштують 38,40 гривень, а в «Novus» — 33,79. У червні ціна коливалась на рівні 33,53. На 9 липня вартість досягла 35,40 — приріст становить 4,46.

Місцева мережа «dmart» також представила актуальні ціни. Маргарин «Чумак Домашній» (72%, 250 г) продається по 42,90 грн. Молоко «Ферма» (3,2%, 840 г) — 52,90. Вершки «Ферма» (ультрапастеризовані, 33%, 500 г) — 149,00.

Зростання вартості молочних виробів та спредів у Дніпропетровській області фіксується стабільно. Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області змушує мешканців шукати вигідніші пропозиції, адже навіть незначні коливання відчутні в родинному бюджеті.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гроші на догляд за пенсіонером в Дніпрі: українцям пояснили, куди звертатись для оформленням допомоги.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: якими вони можуть бути.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: українців готові підтримати, перелік безкоштовних послуг.