Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області є частиною масштабної ініціативи міжнародної спільноти.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області стане доступною в селищі Петриківка 11 липня 2025 року, передає Politeka.

Таку інформацію надають в Телеграм-каналі "Грошова допомога від УВКБ ООН у Дніпрі".

У цей день представники Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) організовують прийом громадян для консультацій і попереднього запису на фінансову підтримку. Про це йдеться в офіційному повідомленні програми.

Реєстрація відбуватиметься виключно в один день — 11 липня, за адресою: проспект Петра Калнишевського, 36. Початок роботи — з 10:00 до 12:00. Запис проводитиметься в порядку живої черги — телефонні заявки не приймаються. Представники організації наголошують: перед візитом слід уважно ознайомитися з критеріями участі у програмі, які опубліковано у закріплених повідомленнях телеграм-каналу.

Для успішного проходження процедури потрібно надати документи всіх осіб, яких планується внести до заявки: паспорти, ІПН та підтвердження родинного зв’язку. Якщо ви подаєте заявку як внутрішньо переміщена особа, необхідно мати дійсну довідку ВПО, видану не пізніше шести місяців тому.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області є частиною масштабної ініціативи міжнародної спільноти, спрямованої на підтримку найбільш уразливих груп населення. Отримати детальну інформацію про цю програму, а також переглянути розклад роботи офісів у різних містах можна на офіційному сайті УВКБ ООН.

Оновлення щодо заходів у регіоні публікуються у телеграм-каналі.

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