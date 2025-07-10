Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области станет доступна в поселке Петриковка 11 июля 2025 года, передает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Телеграмм-канале "Денежная помощь УВКБ ООН в Днепре".

В этот день представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) организуют прием граждан для консультаций и предварительной записи в финансовую поддержку. Об этом говорится в официальном сообщении программы.

Регистрация будет проходить исключительно в один день - 11 июля , по адресу: проспект Петра Калнышевского, 36. Начало работы - с 10:00 до 12:00. Запись будет производиться в порядке живой очереди – телефонные заявки не принимаются. Представители организации отмечают: перед визитом следует внимательно ознакомиться с критериями участия в программе, опубликованными в закрепленных сообщениях телеграмм-канала.

Для успешного прохождения процедуры необходимо предоставить документы всех лиц, которых планируется внести в заявку: паспорта, ИНН и подтверждение семейной связи. Если вы подаете заявку как внутренне перемещенное лицо, необходимо иметь действительную справку ВПЛ, выданную не позднее шести месяцев назад.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области является частью масштабной инициативы международного сообщества, направленной на поддержку наиболее уязвимых групп населения. Получить подробную информацию об этой программе, а также рассмотреть расписание работы офисов в разных городах можно на официальном сайте УВКБ ООН.

Обновления мероприятий в регионе публикуются в телеграмм-канале .

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