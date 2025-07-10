Подорожание продуктов в Днепропетровской области заставляет жителей искать более выгодные предложения, ведь даже незначительные колебания ощутимы в семейном бюджете.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области стало заметным трендом в последние недели, сообщает Politeka.

Об этом свидетельствуют данные с портала Минфин .

Особенно это касается молочной категории: по итогам наблюдений цены на ключевые товары выросли как в крупных торговых сетях, так и в локальных магазинах.

Маргарин «Олком Сливочный» (72,5%, 200 г) по состоянию на 9 июля реализуется в Auchan за 33,90 грн, а в Novus уже за 37,99. В июне средняя стоимость составила 35,58 гривен, что меньше актуального показателя — 35,95. В общем, продукт за месяц подорожал на 0,75.

Молоко «Яготинское» (2,6%, 900 мл) демонстрирует еще более существенный рост. У Metro цена достигает 58,76 грн, у Megamarket — 64,50. По сравнению с июнем, когда средний показатель равнялся 54,67, новая стоимость поднялась до 59,39. Смена - +5,94 гривен.

Что касается сливок «Простонаше» (10%, 200 мл), то в Megamarket они стоят 38,40 гривен, а в Novus — 33,79. В июне цена колебалась на уровне 33,53. На 9 июля стоимость достигла 35,40 – прирост составляет 4,46.

Местная сеть dmart также представила актуальные цены. Маргарин "Чумак Домашний" (72%, 250 г) продается по 42,90 грн. Молоко «Ферма» (3,2%, 840 г) – 52,90. Сливки «Ферма» (ультрапастеризованные, 33%, 500 г) – 149,00.

Рост стоимости молочных изделий и спредов в Днепропетровской области фиксируется стабильно. Подорожание продуктов в Днепропетровской области заставляет жителей искать более выгодные предложения, ведь даже незначительные колебания ощутимы в семейном бюджете.

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