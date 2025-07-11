Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области будет действовать с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области стала частью нового масштабного проекта, начатого Управлением ООН по координации гуманитарных дел (OCHA Ukraine) совместно с Гуманитарным фондом для Украины, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Caritas Ukraine .

Программа направлена ​​на поддержку эвакуированных и пострадавших от войны жителей Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей.

В рамках инициативы через Каритас Каменское, Каритас Кривой Рог УГКЦ, Каритас Запорожья и Николаев УГКЦ будут выполнять ремонтные работы в жилье и местах временного проживания, обустраивая их мебелью. Также предусмотрена раздача наборов для новоприбывших и гигиенических комплектов для людей с особыми потребностями. Кроме того, специалисты будут оказывать психологическую, юридическую и финансовую поддержку через кризисные центры.

Каритас Мариуполь обеспечит наборы для эвакуированных и транзитных гигиенических комплектов. В Запорожье и Кривом Роге будут работать инклюзивные центры, а в Николаеве и Кривом Роге услуги домашней опеки и телемедицины. В Запорожье, Каменском и Николаеве откроются детские дружеские просторы. Нуждающиеся также получат горячие обеды в Мариуполе и Запорожье.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области будет действовать с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года. Команды организации уже провели начальную встречу и готовы к работе. Больше информации появится на страницах местных организаций в соцсетях, поэтому украинцам следует следить за ними.

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