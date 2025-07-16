Работа для пенсионеров в Кривом Роге является не только источником дополнительного дохода, но возможностью оставаться полезным, активным и социально привлеченным.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге становится все доступнее, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных предложениях предоставляет сайт work.ua.

Ряд компаний города открыли вакансии, учитывающие физические и социальные особенности кандидатов преклонного возраста.

На предприятии «Окна-Виконда» , специализирующемся на изготовлении металлопластиковых конструкций, открыта позиция грузчика . Работа на экологическом производстве, смена длится 12 часов, зарплата – от 18 000 до 20 000 грн , выплаты – дважды в месяц. Есть служебный транспорт, оборудованная зона отдыха, душ. Компания заинтересована в ветеранах, студентах, а также у людей с инвалидностью.

Сеть «Фокстрот» также приглашает сотрудников на должность грузчика в магазин техники . Предлагают 21525 грн ежемесячно, бонусы, карьерный рост, скидки на продукцию, поддержку и комфортную атмосферу. Задача – упаковка, прием, транспортировка товаров. Особо поощряются военнослужащие и новички без опыта.

Криворожская городская детская больница №4 ищет подсобного работника . Заработная плата - 8 000 грн , полная неделя с выходными в субботу и воскресенье. Обязанности включают уборку, уход за территорией, другие хозяйственные задания.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге — это не только источник дополнительного дохода, но возможность оставаться полезным, активным и социально привлеченным, не теряя уважения и достоинства на рынке труда.

Работодатели все чаще открывают двери для кандидатов старшего поколения, предлагая достойные условия и уважение. Привлечение опытных работников не только социальный шаг, но и экономически выгодное решение для компаний.

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