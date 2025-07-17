У разі подальшого погіршення умов, ціни на цей фрукт стрімко піднімуться, що відчують мешканці всіх регіонів України, зокрема й жителі Кривого Рогу, де вже нині спостерігається дефіцит продуктів.

Дефіцит продуктів у Кривому Розі може посилитися через загрозу зникнення одного з найулюбленіших фруктів світу, повідомляє Politeka.

Йдеться про банани, як інформує The Guardian.

Причина — глобальні кліматичні трансформації, які вже вплинули на вирощування низки важливих сільськогосподарських культур. Тепер у зоні ризику — банани, які традиційно посідають перше місце за споживанням у багатьох країнах.

Згідно з дослідженням, опублікованим The Guardian, країни Латинської Америки та Карибського басейну, які відповідають за 80% глобального експорту цього фрукта, стикаються з посухами, ураганами, температурними аномаліями. Експерти прогнозують, що до 2080 року понад дві третини земель, придатних нині для вирощування цієї культури, стануть непридатними для аграрної діяльності. Це може створити дефіцит на світових ринках, включно з українським.

Особливо вразливим є сорт «Кавендіш», який найбільше постачається на міжнародні ринки. Йому необхідні стабільний клімат, регулярне зволоження, відсутність буревіїв. Удар стихії пошкоджує листя, знижуючи фотосинтетичну здатність рослини, що загрожує зменшенням врожаю.

За словами науковців, ситуація ускладнюється тим, що основні споживачі не беруть участі у вирощуванні бананів, але саме вони спричиняють найбільше парникових викидів. У разі подальшого погіршення умов, ціни на цей фрукт стрімко піднімуться, що відчують мешканці всіх регіонів України, зокрема й жителі Кривого Рогу, де вже нині спостерігається дефіцит продуктів.

У найближчі роки українцям варто готуватися до зростання цін і меншої доступності бананів на тлі глобальних кліматичних викликів.

Джерело: The Guardian

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