В случае дальнейшего ухудшения условий цены на этот фрукт стремительно поднимутся, что почувствуют жители всех регионов Украины, в том числе и жители Кривого Рога, где уже сейчас наблюдается дефицит продуктов.

Дефицит продуктов в Кривом Роге может усугубиться из-за угрозы исчезновения одного из самых любимых фруктов мира, сообщает Politeka.

Речь идет о бананах, как сообщает The Guardian.

Причина — глобальные климатические трансформации, которые повлияли на выращивание ряда важных сельскохозяйственных культур. Теперь в зоне риска — бананы, традиционно занимающие первое место по потреблению во многих странах.

Согласно исследованию, опубликованному The Guardian, страны Латинской Америки и Карибского бассейна, отвечающие за 80% глобального экспорта этого фрукта, сталкиваются с засухами, ураганами, температурными аномалиями. Эксперты прогнозируют, что к 2080 году более двух третей пригодных ныне для выращивания этой культуры земель станут непригодными для аграрной деятельности. Это может создать дефицит на мировых рынках, включая украинский.

Особенно уязвим сорт «Кавендиш», который больше всего поставляется на международные рынки. Ему необходимы стабильный климат, регулярное увлажнение, отсутствие урагана. Удар стихии повреждает листья, снижая фотосинтетическую способность растения, что чревато уменьшением урожая.

По словам ученых, ситуация осложняется тем, что основные потребители не участвуют в выращивании бананов, но именно они вызывают больше парниковых выбросов. В случае дальнейшего ухудшения условий цены на этот фрукт стремительно поднимутся, что почувствуют жители всех регионов Украины, в том числе и жители Кривого Рога, где уже сейчас наблюдается дефицит продуктов.

В ближайшие годы украинцам следует готовиться к росту цен и меньшей доступности бананов на фоне глобальных климатических вызовов.

Источник: The Guardian

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